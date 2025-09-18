Dün gece gerçekleşen korkunç olayda, bir karı-koca tartışma yaşamasının ardından hayatını yitirdi.

Kırşehir’in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyü, dün gece korkunç bir cinayetle sarsıldı. Köyde yaşayan R.K. (63) ve eşi E.K. (62), yeğenleri H.D. ile çıkan tartışmanın ardından hayatlarını yitirdi. Olayın çam ağaçlarının yakılması sebebiyle yaşandığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Yaylaözü köyünde gerçekleşen olay dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. ile dayısı R.K. ve yengesi E.K., köydeki çam ağaçlarının yakılması konusundaki fikir ayrılığı yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından öfkesine hakim olamayan H.D., evde bulunan tabancasını alarak dayısı R.K.'ya ve yengesi E.K.'ye ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını yitirdiği belirledi. Şüphelinin ise Kırıkkale'ye kaçtığı tespit edildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin Kırıkkale'de saklandığı belirledi.

Kısa süreli takip ve operasyon sonucunda şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.