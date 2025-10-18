“Calve İsrail malı mı? Calve Türk malı mı? Calve hangi ülkenin?” sorularının yanıtları, vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmektedir. İşte bu konuda detaylar:

Calve, dünya genelinde lezzetli mayonez, ketçap ve çeşitli soslarıyla tanınan Hollanda merkezli bir gıda markasıdır. 1884 yılında kurulan Calve, günümüzde Unilever çatısı altında faaliyet göstermektedir. Ancak son dönemde sosyal medyada ve bazı platformlarda Calve markasına yönelik boykot çağrıları gündeme gelmiştir. Peki, Calve boykot listesinde mi, İsrail ile bir bağlantısı var mı ve boykot neden tartışılıyor?

Calve, Hollanda kökenli bir marka olup, Unilever tarafından yönetiliyor. Marka, çeşitli ülkelerdeki üretim tesislerinde ürünlerini üretiyor ve dünya genelinde satışa sunuyor.

Bazı tüketici soruları üzerine markadan yapılan açıklamada, Calve ürünlerinin İsrail’de bir üretim tesisine sahip olmadığı ve ürünlerin İsrail malı olmadığı vurgulandı. Bu nedenle tüketicilerin doğrudan İsrail ekonomisine katkı sağladığı söylenemiyor.

Marka, global üretim ağı sayesinde farklı ülkelerde üretim yaparken, tüketicilere dünya genelinde ulaşmayı sürdürüyor. İsrail’de üretim yapılmaması, markayı boykot tartışmalarının dışında tutuyor.