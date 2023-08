Yozgat’ta mahalle, köy, belde ve ilçelerde “Şehrimiz bir, gönlümüz bir” projesi kapsamında çalışmalar yürüten AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanlığı, gönül ziyaretlerini aralıksız devam ettirirken, Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, “Çalmadık kapı, almadık gönül bırakmayacağız” dedi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmek amacıyla AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan, “Şehrimiz bir, gönlümüz bir” projesi hayata geçirildi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyip çözüm odaklı kurum ve kuruluşlarla iletişime geçen kadın kolları teşkilatı mahalle, köy, belde ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bazen bir evin, bazen bir işyerinin bazen de bir kurumun kapısını çalan Kadın Kolları Teşkilatı Başkan Erva Kevser Yurtlu, eşliğinde il genelinde anlık dinleme, anlık çözüm mantığı ile görev yapıyor.

Görevlerinin gönül işi olduğunu belirten Başkanı Erva Kevser Yurtlu, “Şehrimizde seçimler öncesinde ve seçimler sonrasında vatandaşlarımızla hep yüz yüze gönül gönüle olacağımızın sözünü vermiştik. Her defasında verdiğimiz sözü tutmak ve vatandaşlarımızla gönül gönüle şehrimizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Önceden yüz yüze yüz gün adı altında gönül işi programı düzenlemiştik. İl Başkanlığımız nezdinde düzenlediğimiz bu programın yanı sıra Kadın Kolları Teşkilatımız ile birlikte şehrimiz bir gönlümüz bir isimli programımızı başlattık. Programımız sayesinde şehrimizde çalmadık kapı, almadık gönül bırakmayacağız. Sorunları ve talepleri yerinde dinleyip yerinde çözüm üreterek vatandaşlarımızla omuz omuza bu şehri güzelleştireceğiz. Kadın elinin değdiği her yerin güzelleşeceği düsturuyla hareket edeceğiz. Bu kapsamda bizlere kapılarını ve gönüllerini açan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, haftanın her günü aralıksız çalışacağımıza, şehrimizi el birliği ile güzelleştireceğimize söz veriyoruz. Ortak yaşam alanımız olan Yozgat için hep beraber hareket ederek yaşadığımız kadim şehri daha da nasıl yaşanır hale getiririz gayretindeyiz. İnanıyoruz ki bugünün güzel Yozgat’ın yarının daha güzel ve daha yaşanılabilir olacaktır” diye konuştu. Alpaslan Demir