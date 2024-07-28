Altın piyasasında yeni bir gelişme yaşandı ve rüzgarın yönü değişti. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Hafta sonu gram ve çeyrek altın fiyatlarının nasıl değişeceği merak konusu oldu.

Son piyasa haberlerine göre altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Aktarılan bilgilere göre, altın fiyatları yeşil ok yönünde yukarı seviyelere çıktı ve güncel rakamlar belli oldu.

Yatırımcılar, altın fiyatlarının kaç TL olduğunu merak ediyor. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takip ederken, hafta sonu altın fiyatlarında bir miktar yükseliş kaydedildi.

Altın fiyatları, küresel ve iç piyasalardaki çeşitli kriterlerden etkileniyor. Piyasalardan alınan son habere göre altın fiyatlarında ibrenin yön değiştirdiği öğrenildi. Gün içerisinde alınan son bilgilere göre altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarına ilişkin güncel rakamlar şöyle:

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.386,50 Dolar

Satış: 2.387,88 Dolar

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.528,11 TL

Satış: 2.529,05 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.044,98 TL

Satış: 4.134,99 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 16.179,93 TL

Satış: 16.489,38 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 16.179,93 TL

Satış: 16.489,38 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 8.064,68 TL

Satış: 8.269,98 TL