Aydıncık Kazankaya Kanyonu'nda 10 Haziran Cumartesi günü Haceş Müzesinde Doğa Dostu Sporları Çalıştayı düzenleneceğini belirten SORGED yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Çalıştayın ardından Kazankaya Kanyonun muhteşem görsel manzarası eşliğinde gençlerle birlikte doğa yürüyüşü yapılacak dedi.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada; “Son zamanlarda yaşadığımız orman yangınları, iklim değişikliği, çevre kirliliği, ekosistemimizin yavaş yavaş değişmesi gibi bir sürü olaylar zinciri arka arkaya geliyor. Gezegenimize iyi bakmak bizim sorumluluğumuz altında. İklim değişikliği konusunda bir şeyler yapmaktan başka çaremiz yok, gezegenimiz tehdit altında. Sadece atıklarımızı azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek yetmez, doğa korumayla ilgili çalışmalar yürütmeye ve bu konuda aktif katılımla hareket geçmeye mecburuz. Atıklardan kaynaklı kirlilik çok büyük bir sorun ve geri dönüşümün istenilen oranda yapılamaması daha da büyük bir zorluk. Bu çalıştayı düzenleme amacımız, çevre bilinci ve çevreye saygı konusunda farkındalık yaratmak, insanlık için geleceğe yönelik daha temiz ve yaşanabilir bir yaşam alanı sağlamak, doğada spor, çevre bilinci, enerji, atık, ulaşım yönetim alanları, sıfır emisyon, karbon ayak izi, çevre uygulamaları, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir doğa ve çevre dostu konularında politikalar üretmektir. Çalıştayın ardından Kazankaya Kanyonu bölgesinin çevre temizliği yapılacak. Sonrasında ise Kazankaya Kanyonun muhteşem görsel manzarası eşliğinde gençlerle birlikte doğa yürüyüşü yapılacak. Eğer siz de açık hava sporlarını seviyor ya da egzersiz yaparken çevreme ve gezegenime de katkım olsun diye düşünülüyorsanız, işte şimdi çevre dostu egzersizler ile harekete geçmenin tam vakti” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir