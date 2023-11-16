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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya üniversite akademik ve idari birimlerden çok sayıda personel katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoglu, kurumsal akreditasyon programının önemi, çalışma takvimi ve kurumsallaşma yolunda sağlayacağı katkılar konusunda bilgiler aktardı.

Çalıştayın ana gündem maddelerinden biri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi özelinde gerçekleştirilen pilot değerlendirme süreci oldu. Değerlendirme süreci ile ilgili örnek vaka çalışması gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar pilot uygulama sayesinde Kurumsal Akreditasyon Programı'nın uygulama aşamalarını daha yakından tanıma şansı elde etti.

Çalıştayın sonunda katılımcıların talep ve önerileri dinlenerek sürece ilişkin soruları cevaplandırıldı.