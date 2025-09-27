Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın detaylarını açıkladığı bahsi geçen düzenleme, 2027 yılında hayata geçirilecek. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 9-10 milyon civarında ev hanımı bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Ev hanımları SGK’da isteğe bağlı sigortalı olarak görünecek. Normalde aylık 8 bin 321 lira prim ödenmesi gerekirken, devlet bunun 1/3’ünü karşılayacak. Ev hanımları ise kalan kısmı, yani 5 bin 547 lira ödeyerek sigortalı olabilecek.

Yeni sistemde kadınlar, çocuk sayısına göre erken emeklilik hakkına kavuşacak. Yıpranma payı uygulamasıyla prim günleri artırılacak, emeklilik yaşı düşürülecek.

3 ve üzeri çocuğu olanlara yüzde 90 yıpranma payı verilmesi planlanıyor. Bu durumda 3 bin 600 prim günü ödeyen bir kadın, 4 bin 500 gün ödemiş sayılacak. Böylece 58 yaş yerine 55 yaşında emekli olabilecek.

Tek çocuk sahibi olanlarda ise emeklilik yaşının 1 yıl düşmesi düşünülüyor.

Gerekli prim ve yaşı tamamlayan ev hanımları, SGK’dan emekli olacak. Ödedikleri prim miktarına göre emekli aylığı alabilecekler.

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi için başvurular 2027 yılında alınacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle milyonlarca kadın hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de erken emeklilik hakkı elde edecek.