Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, büyük önem verdiği sokakları sil baştan yenilenmeye devam ediyor.

Altyapı çalışmalarının bitmesi ile birlikte üst yapı çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapılıyor.

Başkan Aydınsoy, “Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların hazırlanan program dahilinde devam edeceğini belirten Aydınsoy, “Beldemizi güzelleştirmek adına; vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bu kapsamda da ekiplerimiz ile birlikte çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. İnşallah kilit parke döşeme işlemlerimizi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetinde sunacağız” dedi. Yasin Nazım Kayhan