İncelemede Kaymakam Demir’e, Belediye Başkanı Ömer Açıkel eşlik etti.

Yapımı devam eden Üretim ve Depolama Merkezi, Beyazıt Mahallesi Cami, Halk Kütüphanesi, Taziye Evi ve Türkan Altun-Av. Mehmet Altun Anadolu Lisesi inşaatlarını gezerek incelemelerde bulunan Demir, Başkan Açıkel’den bilgi aldı.

Üretim ve Depolama Merkezi projesinin Çiğdemoğlu mevkiine yapıldığını belirten Başkan Açıkel, “Girişinde bir adet kantarın da bulunduğu merkezde 400 metrekare ve 600 metrekarelik yapılar bulunmaktadır” dedi.

“HIZLA DEVAM EDİYOR”

Beyazıt Mahallesi'nde yükselen yeni cami inşaatı, büyük bir hızla devam ettiğini belirten Açıkel, “İlçemiz için büyük bir öneme sahip olan bu yeni cami, hem ibadetlerin yapılacağı hem de toplumsal etkinliklerin gerçekleştirileceği önemli bir merkez olacak. Bu projenin ilçemize değer katacağına inanıyorum. Cami inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor inşallah en kısa zamanda tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

“EN GÜZELİ YAKIŞIR”

12 bin metrekare alana kurulan kütüphane 7’den 24’e birçok vatandaşı ağırlayacak kapasitede olacağının altını çizen Açıkel, “Kütüphanemizin içerisinde bebek ve çocuk kütüphanesi, sinema salonu ve aile dinlenme yerleri de bulunacak. Sarıkaya’mıza en güzeli yakışır. 3 bin 200 metrekare kullanım alanlı toplam 12 bin metrekare alana kurulu, içinde bebek ve çocuk kütüphanesi, sinema salonu ve aile dinlenme yerleri de bulunan Sarıkaya İlçe Halk Kütüphanesi’nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı. (Melike Aslı Arslan)