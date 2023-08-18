Yapımına başlanan dere ıslah çalışmasında öncelikli olarak olası su taşkınlarına karşı önlem alınması amaçlanıyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İrfan Akın, ““Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, su taşkınlarına karşı daha etkin bir önlem alınmış olacak ve bölge halkına daha güvenli bir yaşam alanı sunulacaktır” dedi.

Çalışmaları en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Akın, “Dere ıslah çalışması sonrasında kenarlarına emniyet için kafes tel çekilmeye başlanmıştır. Bu güzel hizmetin bir an önce bitirilmesi için emek veren tüm çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan