Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek tarafından yapılan okul inşaatları ziyaretlerinde çalışmaların gidişatı hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Tamamlandığında öğrencilere eğitim imkânı sağlayacak olan 12 derslikli ilkokul ve 8 derslikli anaokulu inşaatlarında incelemeler de yapan Kaymakam Aydın ve Müdür Şimşek, inşaatların tamamlandığında gelecek nesle çok fayda sağlayacaklarını belirttiler.

Kaymakam Aydın ve Müdür Şimşek, hizmetin tüm ilçe vatandaşlarına hayırlı olmasını dilediler.

Kaymakamlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kaymakamımız Sayın Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Şimşek ile birlikte ilçemizde yapımları devam eden 12 derslikli ilkokul ve 8 derslikli anaokulu inşaatlarında incelemelerde bulunarak, çalışmaların genel durumu hakkında yüklenici firmadan bilgi aldı” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan