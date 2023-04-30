Belediye tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek takibini yapan Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

‘YOZGAT’IMIZI DAHA GÜZEL VE DAHA YAŞINILIR BİR KENT HALİNE GETİRECEĞİZ’

Seçim döneminde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Köse, Yozgat’ı daha güzel ve daha yaşanılır bir kent haline getirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Yozgat’ın her konuda yaşanır bir kent olması için vizyonlu projelere imza attıklarını kaydeden Köse, “Vatandaşlarımızın her anlamda beklentilerine karşılık vermek için imkanlar dâhilinde verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Buna yönelik önemli projelerimizi hayata geçirdik. Bu yıl bu anlamda büyük ölçekte projelerimizin tamamlandığı bir yıl olacak. Bugüne kadar ‘Şu da şöyleydi, böyleydi’ diyerek hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık. İlimizin sorunlarını öncelik sırasına göre çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Şuan bitme aşamasına gelen önemli projelerimizin yanı sıra yeni projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Amacımız Yozgat’ımızı daha güzel ve daha yaşanılır bir kent haline getirmektir. Makam ve mevkiler gelip geçicidir. Bizi bu göreve layık gören hemşerilerimize en iyi ve en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Ekiplerimizin saha çalışmalarını yakından takip ediyor, vatandaşlarımızla da istişarelerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

‘HASTA YAKINLARI RAHAT EDECEK’

Başkan Köse, “Hasta ve yakınlarımızın konaklama sorununu bu Şefkat Evi projemizle inşallah gidereceğiz. Şehir Hastanemiz karşısına yapılan Şefkat Evi, sağlık problemleri nedeniyle il dışından gelen, tedavi gören, barınacak yeri ve imkânı olmayan hastalarımıza ve yakınlarına sıcak yuva imkânı sunacak. Belediyemiz tarafından tedavi süresince misafirlerimizin konaklama, kahvaltı, akşam yemeği gibi imkânlar sunulacak. Hastalarımız yoğun bakım ünitesinde yatarken, yakınları dışarıda kalıyordu. Vatandaşımızın barınma sorununu çözmek için Şefkat Evi projemizi hayata geçirdik. Projemiz, bin metrekare alan üzerinde 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Tek, çift ve süit odalar olmak üzere 38 odası bulunuyor. Sosyal alanlar yer alıyor. Burada misafir edeceğimiz kardeşlerimizin sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Projemiz, mimarisiyle Yozgat’a değer katacak hem de sosyal alanlarıyla büyük bir ihtiyacı karşılayacak” şeklinde konuştu.

‘PROJELERİMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR’

Projelerin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Köse, “Çapanoğlu Büyük Camisi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, 154 araçlık kapalı otopark, kültür merkezi, kent meydanı, aşevi, hocalar kahvesi, yeşil alanlar ve süs havuzları yapılacak. Bölge halkının yeni cazibe noktası olacak. Bunun yanı sıra, yine Büyük Camimizin hemen yanındaki Bankalar Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi 2. Etap yapım projesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yıl şehrimiz açısından projelerimizin tamamlandığı bir yıl olacak. Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi Projemiz ile 3 bin 472 metrekare alan üzerine 43 işyeri ve 15 büro inşa edilecek. Şuan inşaatımız hızla yükseliyor. Burası Büyük Cami Çevre Düzenlemesi ile entegre bir şekilde hayata geçirilecek. Projemiz hayata geçtiğinde yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip zemin artı 2 kattan oluşan şehrimize yakışır bir kompleks ortaya çıkacak. Yeni Hal İş ve Yaşam Merkezi’miz modern ve estetik mimarisiyle göz dolduracak” dedi.

‘İSRAFIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’

Büyük Altyapı Çalışmaları kapsamında 230 kilometre içme suyu hattını yenileyeceklerini söyleyen Köse, “Şehrimizde 230 kilometrelik yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hattımızı değiştiriyoruz. Daha sağlıklı içme suyu için içme suyu şebekemizi yeniliyoruz. Şehrimizde içme suyu hattının kanserojen ürettiği tespit edilmiş asbestli borular sağlıkla düktil borular ile değiştiriyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışma ile israfın önüne geçeceklerini vurgulayan Köse, “Yüksek enerji maliyeti ile şehrimize getirdiğimiz içme suyumuzun yüzde 67’si kayıp kaçakla israf oluyor. Şehrimize aylık 12 milyon lira enerji bedeli ile getirdiğimiz içme suyunun yüzde 67’si kaçak kayıp. Büyük Altyapı Projemizin tamamlanmasıyla birlikte insan yaşamı için büyük önem arz eden enerjiden ve maliyetinden tasarruf sağlayacağız” şeklinde konuştu. Haber Merkezi