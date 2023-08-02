İlçe genelindeki ulaşımı kolaylaştırmak adına alternatif güzergâhlar açarak hummalı bir şekilde altyapı, yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarını sürdüren Sarıkaya Belediyesi, Ünlütürk Caddesinde kaldırım ve yolda yenileme çalışması başlattı.

Mevcut yolların standardını yükseltmek amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde Ünlütürk Caddesinde yoğun mesai harcayan ekipleri ziyaret eden Başkan Açıkel, çalışanlara kolaylıklar dilerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçe genelinde çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Açıkel, “Göreve geldiğimiz günden itibaren her zaman ilçemiz ve vatandaşlarımız için çalıştık. Onlar ile bir araya geldik eksiklerimizi tespit ettik çalışmalarımıza ona göre yön verdik. Ekiplerimizle birlikte yoğun bir mesai harcayarak ilçemizde bozulan ve deforme olan yolları yeniliyoruz. Şuanda ekiplerimiz güçlü araç filomuzu kullanarak çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Ayrıca kaldırım ihtiyacı olan noktalarda da çalışma yapan ekiplerimiz aralıksız olarak çalışıyor. Şuanda Ünlütürk Caddesinde kaldırım ve yolda yenileme çalışmasını başlattık. İnşallah bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir