Oluközü beldesinde, belediye tarafından gerçekleştirilen yol yapım, kilit parke taşı döşeme ve yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Oluközü Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern, estetik bir görünüme kavuşması ve ulaşımın sağlıklı ve sorunsuz şekilde sağlanması için yürütülen kilitli parke yol yapım çalışmaları, Kayalar caddesinde aralıksız devam ediyor. Oluközü Belediyesi ekipleri altyapı kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, yol yapım çalışmalarının diğer mahallelerde de devam edeceğini aktardı.

Aydınsoy, “Yol yenileme çalışmalarını önem ve aciliyet sırasına göre değerlendirerek sokaklarımızı baştan sona yeniliyoruz. Sorumluluğumuz dahilindeki yollarda çalışmalarımıza hızla başlıyor, hızla neticelendiriyoruz. Doğru planlama ile oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyoruz. Tahrip olan bütün sokaklarımız belli bir program dahilinde yenileyeceğiz. Daha modern, daha estetik bir Oluközü için durmadan yorulmadan tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Alpaslan Demir