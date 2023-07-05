Göreve geldiği günden itibaren yapmış olduğu çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yol çalışmalarına ara vermiyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan ekinci, ekiplerden bilgi aldı.

İlçede birçok mahalle ve caddelerde yol çalışmalarının başladığını belirten Başkan Ekinci, “Asfaltlama ve sathi kaplama çalışmalarımız başladı. Şuanda ekiplerimiz İğdeli Sokak, Eski Buğday Pazarı yan yol ve Yenidoğan mahallesindeki stabilize yolların tamamında çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımız hizmetine sunacağız. Bizim sevdamız Sorgun, sevdamız sonsuz. İlçemiz için vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Ekiplerimize yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederim” dedi. Melike Aslı Arslan