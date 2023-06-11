Akdağmadeni Belediyesi tarafında ilçe genelinde başlayan yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Ahisavi Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmaları doğrultusun sıcak asfalt yapılan caddenin kaldırımları yeniliyor.

İlçenin her noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Vatandaşımız için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. En kısa zamanda yollarımızı, İlçemize yakışır bir duruma getirmiş olacağız. Şuanda sıcak asfalt yapılan caddelerimizin kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamındaAhisavi Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde başlattığımız yenileme çalışmaları doğrultusun sıcak asfalt yapılan caddenin kaldırımlarını yeniliyoruz. İlçemize ve vatandaşlarımızı yeni yollarımız ve kaldırımlarımız hayırlı olsun” dedi. Melike Aslı Arslan