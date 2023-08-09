Yapılan ziyarette teşkilat üyeleri ile bir araya gelen Kızılkaya, Çalışmalarımıza hız vermeden devam ediyoruz. Üyelerimizin taleplerini yapacağımız sözleşmede taslak metin olarak sunacağız. Bu güne kadar elde ettiğimiz başarının temelinde istişare ve birlik ruhunun olduğunu iyi biliyoruz. Bu kapsamda bundan sonraki adımlarımızda da kazanım odaklı hedefler koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın dedi.

Kızılkaya, Öz Orman İş olarak gerçek sendikacılığın ve işçi haklarının yanında durmaya devam edeceğiz. Geçmişte yaşanan haksızlıkları unutmadık, orman işçilerinin emeğine saygı göstermeyenleri de unutturmayacağız. Dün orman işçilerinin geleceğinden çalanların aynı alışkanlıkları sürdürmek istediklerini görüyoruz. Ancak unutmayın ki, Dayanışma ve hak arayışıyla güçlenen, birlikte daha adil bir çalışma ortamını oluşturan Öz Orman İş sendikasıdır. Bundan sonrası için koşul ve imkanları en iyi hale getirene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz açıklamalarında bulundu.

Orman İşçilerine Çanakkale’den seslenen Kızılkaya, Orman İşçileri, Bereketli topraklara ekilen tohumlar gibi, bugün yaşanan zorlukların ardından daha güçlü ve verimli bir geleceğe doğru ilerleyeceğiz. Yağmurlu günlerde yeşeren fidanlar gibi, emekleri ve dayanışmaları sayesinde aydınlık yarınlar uzak değil. Unutmayalım ki, sabır ve çaba ile kazanılan zaferler her zaman en tatlı meyvelerini verir. Dağlar dağları doğurur, İnsan İnsanı… Bu doğum sancısı geleceğe umutla bakmak için, yarını daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için önemlidir, değerlidir, kıymetlidir açıklamalarında bulundu. Alpaslan Demir