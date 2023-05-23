Gazetemizin Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile sohbet eden DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı Mustafa Bulut seçim sürecini değerlendiren bir konuşma yaptı.

Gazetemizin seçim sürecinde tarafsız ve ilkeli haberler yaptığını belirten İl Başkanı Bulut, çalışanlarımıza teşekkür etti.

İkinci tur seçimleri için çalışmalara devam ettiklerini de söyleyen İl Başkanı Bulut, Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini ifade etti.

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimleri için ayrıştıran değil, birleştiren bir siyasi anlayışla çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Bulut, yapılacak seçimlerin hayırlı bir şekilde sonuçlanması temennisinde bulundu. Melike Aslı Arslan