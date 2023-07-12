Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Ülkemizde yaşanan her doğal afet sonrası olduğu gibi, bugün de imkanlarımız dahilinde Gökçebeylili vatandaşların yanlarında olduklarını söyledi.

Çalışmalarla alakalı bir açıklama yapan Başkan Yılmaz, “Yaşanan sel sonrası zarar gören Zonguldak Gökçebey' de sürdürülen saha çalışmalarına destek veren itfaiye ekibimize ve diğer tüm ekiplere teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Her zorluğu birliktelik şuuruyla atlatmayı başaran necip milletimizi ve Cennet ülkemizi Cenab-ı Allah korusun” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir