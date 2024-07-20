Saraykent ilçesinde, belediye ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor. Detaylar haberimizde:

İlçenin her noktasında çalışmalarını sürdüren ekipler, yol kumlama çalışması, anons cihazlarının tamiri, yol boyu çam ağaçlarının temizliği ve çevre temizliği yaptı.

Çalışmalar kapsamında bilgi veren Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, “Belediye ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın huzur ve konforlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediyemiz, mahallemizdeki yolların güvenliği ve konforu için kumlama çalışmalarını devam ettirmektedir. Ekiplerimiz hava şartlarının elverişli olduğu bugünlerde ilçenin muhtelif yerlerinde kumlama, yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Bu mevsimde özellikle kumlama çalışmalarına yoğunluk veren ekiplerin bir yandan kumlama çalışmaları diğer yandan ise bozulan yolların onarımının yapıldığını kaydeden Başkan Köroğlu, belirlenen bölgelerde hava şartlarının el verdiği sürece çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

“YÜZDE 80 TAMAMLANDI”

Anons cihazlarının tamirlerinin de yapıldığını belirten Köroğlu, “Belediyemizin anons cihazları, topluluğumuzun ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere tamir sürecindedir. Cihazlarımızın yüzde 80 tamamlanmıştır. Halkımıza hizmet vermek adına gece gündüz demeden tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

“TEMİZ ÇEVRE HAREKETİ”

İlçenin çevresini güzelleştirmek adında ağaç budama ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Köroğlu, “Çevremizi güzelleştirmek için yol boyunda bulunan çam ağaçlarının altı temizlenmiş ve bakıma alınmıştır. Temiz bir çevre için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Saraykent’i daha yeşil ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Parklarımız ve bahçelerimiz, vatandaşlarımızın dinlenip keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar olmalı. Bu kapsamda bakım onarım ve budama çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.