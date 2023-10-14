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Akdağmadeni Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçenin dört bir yanında yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Program dahilinde Çamlık Mahallesi İnkilap Caddesinde çalışma yürüten ekipler, kilit parke taşı yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Durmadan, yorulmadan ilçenin her köşesinde çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamaması ve daha güvenli ulaşım hizmeti alabilmesini sağlayabilmek için belediye ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Durmadan, yorulmadan ilçemizin her köşesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çamlık Mahallesi İnkilap Caddesi yolunda yenileme çalışmalarımızı tamamladık. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.