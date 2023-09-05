Kadışehri ilçesinde en uç kısmından en sonuna kadar herhangi bir doğal afet karşısında su baskınları ndan korunmak için başlatılan dere ıslah çalışmaları tamamlandı.

Dere ıslah çalışmalarının belde halkını rahatlatacağını söyleyen Başkan Akın, “Dere ıslahı beldemizi afetlerden, sel felaketlerinden kurtaracak. Gelen sel suları sorunsuz bir şekilde kendi cazibesiyle kanalımızdan hiçbir zarar vermeden dışarıya atmış olacak. Deremizin çevresinde telleri yoktu bu da tehlike arz ediyordu. Dere ıslah çalışmasında tellerimizi de deremizin etrafına yerleştirdik. Belde halkımıza hayırlı olsun, bu önemli çalışmanın bitirilerek halkımızın hizmetine sunulmasında emek verip katkı sunan herkese halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi. Yasin Nazım Kayhan