Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Cafer Kaymakçı, tamamlanan ve devam eden yol çalışmalarında emeği geçen Yozgat İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından 2024 yılı yatırım programında bu sene yapılması planlanan Akdağmadeni Çaypınar-Kırlar Köyleri arasında tamamlanan 3.5 kilometrelik 1. kat asfalt çalışması ve Muşalikalesi ile Kirsinkavağı Köyü arasında yapılacak olan 1.5 kilometrelik sıcak asfalt devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Cafer Kaymakçı, “Tamamlanan ve devam eden yol çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarını sundu.”