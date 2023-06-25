Sarıkaya Zinnureyn Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunun mescitten sonra mutfak ve mutfak girişindeki lambirileri de tamamlandı.

Sarıkaya Müftülüğü yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Hafızlık kursumuz artık daha konforlu. Sarıkaya Zinnureyn Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunun mescitten sonra mutfak ve mutfak girişindeki lambirileri de tamamlandı. Ahmet Yıldırım hocamızın önderliğinde hayırsever kardeşlerimizin katkılarıyla artık hafızlarımız daha konforlu ortamda eğitim ve öğretimlerine devam edecekler. Yüce Rabbimiz razı olsun” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir