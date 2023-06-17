Havaların ısınması ile birlikte çalışmalara hız kazandıran Kadışehri Belediyesi, yaz sonuna kilit parke döşeme işlemlerini ve dere ıslah çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı İrfan Akın, “İlçemizde ekiplerimizle birlikte tüm hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuanda Gümüşdiğin mahallemizde dere ıslah çalışmamız, Vasfıbey, Yankı, Üçağaç mahallemizde ise kilit parke döşeme işlemimiz gerçekleştiriliyor. Bizlerde çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Her şeyin en güzeline layık olan hemşehrilerime hayırlı olsun. Tüm çabamız Kadışehri ilçemiz için” dedi. Yasin Nazım Kayhan