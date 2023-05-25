Sarıkaya Belediyesi, ilçedeki trafik akışının güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde sağlanması ve olumsuzlukların en aza indirilmesi için yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Havaların ısınması ile birlikte çalışmalara hız verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “İlçemizde havaların ısınması ile birlikte bizlerde belediye olarak yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına hız verdik. Halkımızın daha rahat ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamaları adına ekiplerimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz belli bir plan dahilinde yol çalışmalarına devam ediyor. İnşallah yollarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu çalışmalar sürecinde vatandaşlarımızın biraz sabırlı olmasını istiyoruz. Elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanarak ve hatta imkanlarımızı zorlayarak halkımıza hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan