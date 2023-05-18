Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçe halkının hiçbir şekilde sorun yaşamaması için aşkla, şevkle, muhabbetle çalıştıklarını söyledi.

Orman yolu caddesinde asfalt çalışması öncesi son hazırlıkların tamamlandığını belirten Yalçın, “Tüm bu gayreti ve çabayı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ve konforunu arttırmak için ortaya koyuyoruz. Mevsim koşulları elverdiği ölçüde orman yolu caddesinde asfalt çalışması öncesi son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Ekiplerimiz kısa süre içerisinde tamamlanacak kaldırım ve çevre düzenlemelerinin ardından, vatandaşlarımızın en yoğun şekilde kullandığı orman yolu caddesini sıcak asfalt ile buluşturacağız. Sonuç olarak orman yolu caddesini alt yapısı, kaldırımları ve sıcak asfalt yoluyla yenilemiş, ilçemize yakışır bir duruma getirmiş olacağız. Her koşuldaki özverili çalışmalarından dolayı kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve sabırları için değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz’’ dedi. Haber Merkezi