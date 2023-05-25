Yozgat’ta yeni bir marka değer kazandıran Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulu uzun süreli çalışmalarıyla geçtikleri etaplar sonucunda markalarını tescil ettirmeye hak kazandı.

Yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim veren Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulu markalaşma yolunda önemli bir adım atarak "Kozalak Catering Yemeğin Liselisi'' isimli markalarını tescil ettirerek Yozgat eğitiminde tescilli yemek üretimine geçiş yaptılar.

Yozgat genelinde 5 bin 603 taşımalı öğrencinin yemeğini yapan ve toplu yemek organizasyonlarını yürüten, aynı zamanda uygulama oteli hizmeti de veren okul ürün ve hizmetlerinin bilinirliğini arttırmak, yapılan işlere kimlik kazandırmak, mesleki eğitim ve okullarının tanınırlığını arttırmak için marka tescili almıştır. Alpaslan Demir