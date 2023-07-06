Yeni göreve seçilen emekli müftü İsmail Ersoy ve ekibi çalışmalara hız kazandırdı. En az bin üç yüz kişi kapasiteli camiin şehre nazır ve hakim yerde inşa edilmesinin dikkat çektiği kadar mimarisi bir o kadar dikkatleri çekiyor. “Durmuş Ergünlü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği” tarafından inşaa edilecek camin isminin de “ Kınalı Hasan Cami” olacağı belirtildi.

Çalışmaları yerinde izleyerek, rehberlik çalışmalarında bulunan Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu da, gayret ve çalışmalarından dolayı yönetim kurulu başkanı İsmail Ersoy’a teşekkür etti.

Çalışmalara aşk ve şevkle başladıklarını vurgulayan başkan İsmail Ersoy “ Bu cami inşaatımız yıllar önce başlamış, olup halen devam etmektedir. Küçük bir bölümü de ibadete açılmış halde. İnanıyor ve öyle planlıyoruz ki kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, hayırseverlerimizin de katkılarıyla tam kapasite ibadete açacağız. Beş dönüm arsa üzerine inşaa edilen ve bin metrekaresine cami inşaatı oturtulan çalışmamanız sonunda, 4 minareli 20 kubbeli cami, fevkane, son cemaat mahalli ve sosyal alanlarıyla ibadete sunacağız inşallah” diyerek, önceki, yönetimde görev alan ve destek olan hayırseverlere teşekkür etti. Ahmet Ayverdi