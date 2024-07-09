Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, 12 derslik ilkokul binası çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Başkan Coşar, “Çocuklarımızın daha donanımlı bir şekilde yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Coşar yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Her daim geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim-öğretim alanında ilçemize kazandırdığımız önemli bir eser daha. Okul koridorlarının çocuklarımızın neşeli sesleriyle yankılanacağı bu güzel 12 dersliğe sahip yeni ilkokul binamızın yapımında sona gelindi. Yeni okulumuz öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim camiamıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımızın daha donanımlı bir şekilde yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”