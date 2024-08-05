Yozgat Karatepe Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi inşaat çalışmaları devam ediyor.

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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İnşaatı devam eden Aile Sağlığı Merkezi tamamlanmasının ardından halka hizmet vereceğini söyledi.

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Ethem Sedef’ten hayırlı olsun ziyareti Ethem Sedef’ten hayırlı olsun ziyareti

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Bu önemli hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hakan Demirbaş