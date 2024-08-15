Yozgat İl Özel İdaresi köylerde sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Detaylar haberimizde:

2024 yılı yatırım programında bu sene yapılması planlanan, Sorgun’a bağlı İkikara, Bağlarbaşı, Duralidayılı grup köy yolu (Eski çekerek yolu) Sıcak Asfalt çalışmaları başladı.

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz yaptığı açıklamada, “Köylerimizi sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz. 2024 yılı yatırım programında bu sene yapılması planlanan, Sorgun İlçemize bağlı İkikara, Bağlarbaşı, Duralidayılı grup köy yolu (Eski çekerek yolu) Sıcak Asfalt çalışmalarına başladık.

Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hizmetlerin ilimize yapılmasında desteklerini esirgemeyen, Valimize, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.