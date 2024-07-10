Merkez Büyük İncirli köyünde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yozgat Şubesi ve köy muhtarlığı işbirliğiyle yapılan köy caminde tadilat çalışmaları devam ediyor.

Büyük İncirli köyünü ziyaret eden İl Müftüsü Ali Gülden, köy caminde yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Müftülük yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Müftümüz Sayın Ali Gülden, Merkez Büyük İncirli köyüne giderek TDV Yozgat Şubesi ve Büyük İncirli Köyü Muhtarlığı işbirliğiyle tadilatı yapılan köy caminde incelemelerde bulundu.

Köy muhtarı Sayın Sedat Zorlu ve köy halkının sıcak karşılaması ile gerçekleşen ziyarette İl Müftümüz Sayın Ali Gülden, köy camisinde yapılan tamirat ve tadilatı yerinde inceleyip bilgi aldı. Köy halkı ile hasbihal eden Sayın İl Müftümüze vatandaşlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İl Müftümüz Sayın Ali Gülden, köy halkının Muharrem aylarını tebrik ederek köy caminde yapılan tadilat işlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek ziyaretini tamamladı” dedi.