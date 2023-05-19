Düzenlenen Lise Kurum Müdürleri Toplantısı’na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’da katılım sağladı.
Müdür Cüneyt Yoldaş’a İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Ahmet Karakaş eşlik etti.
Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Müdür Yoldaş, “Lise kurum müdürlerimizin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda YKS deneme sınav sonuçları değerlendirilerek yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş’ın kurum müdürlerine teşekkür etmesiyle toplantı sona erdi. Melike Aslı Arslan