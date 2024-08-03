Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi personeli, Akçakışla köyüne Mardin Mazıdağından gelen orman işçilerini ziyaret etti. Orman işçilerinin çadırlarını ziyaret eden ekip, aileler ile görüşerek çocuklarla oyun oynadı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, “Sosyal hizmet faaliyetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulduktan sonra çeşitlenmeye başlanmış olup kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve dezavantajlı bireylere yatılı ve gündüzlü hizmetler başta olmak üzere; sağlıklı aile yapısını kapsayan aile eğitimleri, evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri ile mahkemelerde bilirkişilik işlemleri kurumumuzda çalışan personelimiz tarafından yürütülüyor” dedi.

İl Müdürü Topal, kurumun görev tanımı ile alakalı şu bilgileri verdi: “Evlat Edindirme Hizmeti, Nakdi Yardım Hizmeti, Koruyucu Aile Hizmeti, Çocuk Evleri Hizmeti, Koruyucu Tedbir Kararlarını uygulamak, CİMER’den gelen ve kuruluşumuzla ilgili olan konuları inceleyip sonuçlandırmak. Engelli ve yaşlı vatandaşlara ihtiyaçlarına göre Huzurevleri ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Yerleştirme İşlemlerini yapmak, Engelli vatandaşlara yönelik Evde Bakım Hizmet Modeli konusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek. Engelli vatandaşların engelli kimlik kartı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Engelli vatandaşlara yönelik gerekli konularda rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlamak. CİMER’den gelen ve kuruluşumuzla ilgili olan konuları inceleyip sonuçlandırmak. Şiddete maruz kalmış ve can güvenliği riski bulunan kadınlara yönelik kuruluş bakımı hizmeti vermek. Kadınların ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek. 15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında doğum yapan tüm kadınlara yönelik doğum yardımı vermek. 183 hattı ile ilgili işlemleri yapmak. (Bu hatta düşen vakalarda aynı gün içerisinde cevap verilmektedir. İhbar hattına gelen vakalar genellikle erken yaşta evliliktir.) CİMER’den gelen ve kuruluşumuzla ilgili olan konuları inceleyip sonuçlandırmak.

Ülkemizde ilk defa Harran da uygulanan evlilik öncesi sertifikalı eğitimle resmi nikah kıyacak olan çiftlere kadın hakları, toplumsal cinsiyet, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önleyici tedbirler ve bakanlığın bu konudaki uygulamaları, Sağlıklı iletişim, empati kurma ve problem çözme gibi konular hakkında bilgi verilmektedir. Şehit yakınlarına kamu istihdamı ile ilgili rehberlik hizmeti sunmak. Şehit ve Gazi yakınlarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek. Şehit ve Gazi yakınlarına yönelik gerekli konularda rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlamak. CİMER’den gelen ve kuruluşumuzla ilgili olan konuları inceleyip sonuçlandırmak.”