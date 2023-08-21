İl Genel Meclisi tarafından programa alınıp İl Özel idaresi tarafından yapılan, Sorgun-İkikara, Bağlarbaşı, Duralidayılı grup köy yolu (Eski çekerek yolu) Sıcak Asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, “Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve konforlu bir ortamda hayatlarını idame edebilmeleri için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. İl Özel İdaremiz bu kapsamında daha önce alt yapısını hazırlamış olduğumuz Sorgun-İkikara, Bağlarbaşı, Duralidayılı grup köy yolu (Eski çekerek yolu) Sıcak Asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Emeği geçen arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum. İl Özel İdare çalışanlarımıza kazasız belasız bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu. Alpaslan Demir