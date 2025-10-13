Doğum oranların düşmesinin ardından hükümet yeni hazırlıklara başladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle işçi ve memura anneler arasındaki hak farklarına düzenleme gelecek, izin süreleri değişecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlığında. Taslağa göre doğum, süt ve ücretsiz izinlerde köklü değişiklikler geliyor.

İzin Süresi Değişiyor

Şu anda kadın çalışanlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin veriliyor. Yeni çalışmayla birlikte bu süre 24 haftaya çıkarılacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, Süt izninde de eşitlik sağlanacak. Memur annelere ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat olarak tanınan süt izni artık işçi annelere de aynı şekilde uygulanacak.

Ücretsiz İzinlerde de Fark Kapanacak

Ücretsiz izinlerde de fark kapanıyor. Mevcut durumda memurlar 2 yıl, işçiler ise yalnızca 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, işçi anneler de 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkına sahip olacak.

Babalık İzni Artıyor

Babalık izinlerinde de artış planlanıyor. Özel sektörde 5 gün, kamuda 10 gün olan izin süresinin 15 güne çıkarılması gündemde. Böylece işçi ve memur babalar arasında fark kalmayacak.

Koruyucu aileler de unutulmadı. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen ya da koruyucu aile olan anne-babalara, çocuğun tesliminden itibaren 15 gün izin verilecek.

Çok Yakında Meclis'e Gelecek

Taslak çalışma Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bazı milletvekillerinin ortak hazırlığıyla tamamlanmak üzere. Düzenleme olgunlaştığında Meclis gündemine gelecek.

Yeni düzenlemeyle hükümetin hedefi, 2025 “Aile Yılı” kapsamında aile yaşamını destekleyen sosyal politikaları güçlendirmek.