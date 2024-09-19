Yemek yardımlarının sigorta primine dahil edilmesiyle ilgili uzun süredir devam eden davada nihai karar açıklandı.

Danıştay, işverenlerin çalışanlarına yemek kartı aracılığıyla sunduğu yemek yardımlarının sigorta priminden muaf tutulması gerektiğine hükmetti.

Bu karar, işverenler üzerindeki ek maliyet yükünü ortadan kaldırırken, çalışanların da daha fazla yemek yardımı alabilmesinin önünü açıyor.

SGK'NIN 2022 YILINDAKİ DÜZENLEMESİ TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

İşverenlerin çalışanlarına yemek kartı üzerinden yaptığı yardımlar, geçmişte "ayni yardım" olarak değerlendirilip prime esas kazanç kapsamında değerlendirilmiyordu. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 30 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan 2022/22 sayılı genelgeyle bu uygulama değiştirilmişti. Genelgede, yemek yardımlarının belirlenen günlük sınırın üzerindeki kısmı için sigorta primi alınmasına karar verilmişti.

Bu değişiklik, iş dünyasında büyük tepkilere neden olmuş, işverenler artan prim maliyetlerinden yakınmıştı. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) bu durumdan olumsuz etkilenirken, çalışanlar da yemek yardımı miktarlarının düşmesiyle karşı karşıya kalmıştı.

DANIŞTAY, GENELGEYİ İPTAL ETTİ

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Danıştay, SGK’nın 2022/22 sayılı genelgesinin yemek yardımlarıyla ilgili maddelerini iptal etti. Danıştay, bu hükümlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle yürürlükten kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, kararında, ayni yardımların prim kapsamına alınamayacağını vurgulayarak, önceki düzenlemeye geri dönüşü sağladı.

Bu kararın ardından, işverenler, çalışanlarına sundukları yemek yardımları için artık ek prim ödemek zorunda kalmayacak. Bu da işverenlerin yemek yardımı miktarlarını artırarak çalışanlarına daha geniş kapsamlı destek sunabileceği anlamına geliyor.

İŞVERENLER RAHATLADI, ÇALIŞANLAR İÇİN İYİLEŞTİRME BEKLENİYOR

Danıştay’ın verdiği iptal kararı, işverenler arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Uzun süredir ek prim maliyetlerinin yükü altında olan işverenler, artık çalışanlarına sundukları yemek yardımlarını sigorta primine tabi tutmadan verebilecek. Bu durum, işletmelerin maliyetlerini azaltırken, çalışanların yemek yardımlarının artmasını sağlayacak.

Özellikle küçük esnaf ve lokantalar, SGK düzenlemesiyle birlikte yemek kartları yerine nakit ödeme yapılması sonucu müşteri kaybı yaşadıklarını ifade ediyordu. Yeni kararla birlikte yemek kartı uygulamasının yeniden yaygınlaşması ve bu işletmelerin gelirlerinde artış yaşanması bekleniyor.

YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE CANLANMA BEKLENTİSİ

Danıştay’ın kararı, özellikle yeme-içme sektöründe olumlu bir etki yaratacak. İşverenlerin, çalışanlarına daha fazla yemek yardımı yapabilmesi, restoran, kafeterya ve diğer yeme-içme işletmelerinin müşteri sayısını artıracağı öngörülüyor. Sektördeki bu canlanmanın, istihdam artışına da katkı sunması bekleniyor. Birçok işletmenin, iş gücünü artırarak sektördeki büyüme potansiyelinden faydalanmayı planladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, bu kararın küçük ve orta ölçekli işletmelerin üzerindeki mali baskıyı hafifleteceğini ve sektörün toparlanmasına katkı sağlayacağını ifade ediyor. Yeme-içme sektöründe 2022 yılında yaşanan durgunluğun, Danıştay’ın iptal kararıyla birlikte aşılabileceği düşünülüyor.

SGK’DAN YENİ GENELGE BEKLENİYOR

Danıştay’ın bu kritik kararı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yeni bir genelge hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi. SGK’nın, Danıştay’ın kararına uyumlu olarak yeni bir düzenleme yapması bekleniyor. İptal edilen genelgenin tüm hukuki sonuçları ortadan kaldırılırken, yeni düzenlemelerin yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İşverenler, yemek yardımlarına ilişkin yeni düzenlemelerin netleşmesini beklerken, uzmanlar bu süreçte iş dünyasının üzerindeki hukuki belirsizliğin sona erdiğini belirtiyor.

KARARIN EKONOMİYE ETKİSİ OLUMLU BEKLENİYOR

Danıştay’ın iptal kararı, başta yeme-içme sektörü olmak üzere birçok sektörde olumlu bir hareketlenme yaratacak. İşverenler üzerindeki prim yükünün kaldırılması, ekonomik açıdan rahatlama sağlayacak ve iş dünyasında yeniden büyüme sürecini destekleyecek. Özellikle yemek kartı uygulamasıyla müşteri kaybı yaşayan küçük işletmelerin, bu karardan olumlu etkileneceği öngörülüyor.

Sonuç olarak, Danıştay’ın verdiği bu karar, hem işverenler hem de çalışanlar için önemli bir fırsat yaratırken, birçok sektörde canlanma ve büyüme sürecine ivme kazandıracak. İş dünyası, bu kararla birlikte çalışanlarına sunduğu yemek yardımlarını artırarak, hem iş gücünü memnun edecek hem de sektördeki ticari hareketliliği destekleyecek.