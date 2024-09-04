Yozgatlı çalışanları da ilgilendiren kıdem tazminatı konusunda yeni düzenleme kapıda. İşte detaylar…

Kıdem tazminatı, sigortalı çalışanlar arasında en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Normal şartlarda, işinden istifa eden çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanamazken, yeni düzenlemeler bu durumu değiştirebilecek nitelikte. İşte milyonlarca çalışanı heyecanlandıran düzenlemenin detayları...

SGK kapsamında çalışan sigortalılar için kıdem tazminatı almanın şartları, çalışanın işe giriş tarihi ve sigortalılık süresine göre değişiklik gösteriyor. Bu şartları karşılayan çalışanlar, istifa etseler bile kıdem tazminatı alabiliyorlar. Ancak, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için SGK’dan alınacak bir yazının işverene sunulması gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATINDA DÖNEMLERE GÖRE ŞARTLAR

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, kıdem tazminatı için belirlenen şartlar, çalışanların sigortalı olduğu dönemlere göre farklılık gösteriyor:

1. DÖNEM: 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALILAR

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar, en az 3600 gün prim ödemesi yapmış olmaları şartıyla kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyorlar. Bu durumda, 10 yıllık prim ödemesini tamamlayan çalışanlar istifa ederek tazminatlarını talep edebilirler.

2. DÖNEM: 8 EYLÜL 1999 - 30 NİSAN 2008 ARASI SİGORTALILAR

Bu dönemde sigortalı olan çalışanlar için iki farklı seçenek sunuluyor. Birinci seçenek, 7000 prim gününü tamamlamış olan çalışanların, istifa ederek kıdem tazminatı alabilmeleridir. İkinci seçenek ise, 4500 prim gününü dolduran ve sigortalılık süresi 25 yılı bulan çalışanlar için geçerlidir. Bu koşulları karşılayanlar da istifa ederek tazminatlarını talep edebilirler.

3. DÖNEM: 1 MAYIS 2008 SONRASI SİGORTALILAR

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olan çalışanlar için kıdem tazminatı alma şartı, 7200 prim gününe yükseltilmiştir. Bu dönemde, prim gün sayısı kademeli olarak artmaktadır. Örneğin, 2008 yılında sigortalı olanlar için 4600 gün prim ödeme şartı bulunurken, 2016 yılı ve sonrasında sigortalı olanlar için bu şart 5400 güne çıkmıştır.

KISMİ EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI

Kısmi emeklilik hakkı da kıdem tazminatı alma şartlarıyla örtüşüyor. 1999 öncesi sigortalılar için kısmi emeklilik 15 yıl ve 3600 gün prim ödemesi gerektirirken, 1999-2008 yılları arasında bu şartlar 25 yıl ve 4500 gün olarak belirlenmiş. 2008 sonrası dönemde ise kademeli olarak artan prim gün sayıları kısmi emeklilik şartlarını oluşturuyor.

SGK’DAN YAZI ALMA ZORUNLULUĞU

Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli olan prim gün sayısını ve en az 1 yıllık çalışma süresini tamamlayan çalışanlar, SGK’dan bu şartları karşıladıklarına dair bir yazı almak zorundalar. Bu yazıyı almadan istifa eden çalışanlar, kıdem tazminatına hak kazanamazlar. Bu nedenle, istifa dilekçesi verilmeden önce SGK’dan gerekli yazının temin edilmesi ve dilekçeye eklenmesi gerekiyor. Dilekçede ise, istifa nedeninin yaş dışındaki emeklilik şartlarının tamamlandığı belirtilmeli.