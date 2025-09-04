Uygulanacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emekliler ikinci maaş imkânına kavuşacak.

Emekli olduktan sonra iş hayatına devam edenlerin özlük hakları diğer çalışanlarla aynı. İzin, kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan da yararlanabiliyorlar. 50 yaş üzerindeki çalışanlara ise kıdemine bakılmaksızın en az 20 gün yıllık izin verilmesi zorunlu. Ayrıca emekli olduktan sonra aynı iş yerinden kıdem tazminatını alarak ayrılanlar, başka bir iş yerinde çalışıp tekrar kıdem tazminatı hakkı elde edebiliyor.

Emekli Çalışanlar İçin Sınırlamalar

Çalışan emekliler rapor parası, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi sosyal ödemelerden faydalanamıyor.

Ayrıca ödedikleri Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ikinci emeklilik hakkı sağlamadığı gibi mevcut maaşı da artırmıyor.

Bu Sistem Neleri Değiştirecek?

TES ile çalışanlar ve emekli olduktan sonra iş hayatına devam edenler, SGK dışında ikinci bir prim ödeme sistemine dahil edilecek.

Bu primler, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) modeline benzer şekilde işletilecek. Çalışan emekliler, maaşlarından en az %3 oranında katkı payı ödeyerek ikinci emeklilik hakkı kazanacak.

Devlet Ve İşveren Katkısı Olacak Mı?

Yeni sistem üçlü bir yapıyla işleyecek. Çalışanların ödediği primlere devlet %30 katkı sunarken, işverenler de sisteme dahil edilecek. Böylece ikinci emeklilik için daha güçlü bir birikim oluşacak.

İkinci Emeklilik Şartları

Mevcut sistemde olduğu gibi 10 yıl prim ve 56 yaş emeklilik için yeterli. Ancak yeni düzenlemeyle yaş şartının 60’a çıkarılması gündemde.

Emeklilik hakkı kazanıldığında katılımcılar ya düzenli maaş alabilecek ya da tüm birikimlerini toplu ödeme şeklinde çekebilecek.

Emeklilerin Haciz ve Vergi Durumu

Emeklilerde Haciz Ve Vergi Durumu5510 sayılı Kanun’un 93. maddesi uyarınca, emekli maaşlarına yalnızca SGK ve vergi alacakları ile nafaka borçları için haciz uygulanabiliyor. Bankalar kredi sözleşmelerinde emeklilerden rıza alırsa bloke koyabiliyor. Bunun dışında emeklilerin maaşlarına haciz uygulanamıyor.

Ayrıca Türkiye’de 200 metrekareden küçük tek evi olan ve çalışmayan emekliler emlak vergisinden muaf tutuluyor.