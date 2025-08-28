Kimliği belirsiz şahıslar, çaldıkları otomobille kaza yapıp bir evin garajına park ederek kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1 Sokak'a 38 KU 607 plakalı otomobilini park eden H.U., döndüğünde otomobilini göremedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otomobili bulmak için çalışma başlatırken, aracı aramaya koyulan H.U.'nun arkadaşları otomobili Kiçiköy Mahallesi Ulus Sokak üzerinde bulunan bir evin garajında buldu.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil H.U.'ya teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA