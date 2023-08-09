Ziyaretin ilk gününde Daire Başkanı Özkan Çakıl, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğünde 'Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Amenajman Plan Yenileme' çalışmaları yapan Amenajman heyetleri ile toplantı gerçekleştirdi. Özkan Çakıl, toplantıda, plan yapımıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Toplantıya Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanı Özkan Çakıl, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Daire Başkan Yardımcısı Güven Gültekin, Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Öztürk, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Rafet Demir, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir, Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisleri Caner Akgül ve Mehmet Aydın, Amenajman Heyet Başkanları, Mühendisleri ve Orman İşletme Şefleri katıldı.

Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanı Özkan Çakıl ziyaretlerinin ikinci gününde Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın’ı makamında ziyaret etti. Alpaslan Demir