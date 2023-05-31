“Sigarasız Bir Yaşam” çağrısında bulunan Yeşilay Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, sigara tüketiminin, sadece bireye değil aynı zamanda çevresinde bulunan diğer insanların sağlığına da zarar verdiğinin altını çizdi.

“GELECEĞİ ZEHİRLİYOR”

Tütün kullanımının ciddi bir bağımlılık sorunu olduğunu belirten Başkan Ertürk, sigara kullanımının birçok hastalığa ve ölümcül sonuçlara yol açabileceğini kaydetti.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde açıklama yapan Ertürk, tütünün geleceği zehirlediğini söyledi.

Tütün kullanımının her yıl dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu ifade eden Ertürk, herkesi sigarasız bir yaşama davet ettiklerini dile getirdi.

Ertürk, tütün bağımlılığıyla mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini ve 'Bırakabilirsin' uygulaması ile sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek sağladıklarını vurguladı. Melike Aslı Arslan