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Çağrı Ünel kim? İşte detaylar…

Çağrı Ünel, Eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanıydı.

Eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı olan Çağrı Ünel, Sinan Ateş'e yakınlığı ile bilinen bir isimdir. 15 Mart 2022 tarihinde yaşanan bir olayda, Kadirli Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Coşkun Akgüllü'nün koruması Emrullah Kaplan'ı öldürdüğü iddiasıyla 17 Mart 2022'de tutuklanmıştır. Ünel'in bu olayda 11 kişinin saldırısına uğradığı belirtilmiştir.

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