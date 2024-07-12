Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Servisinde açılacak çocuk kütüphanesi için kitap toplama kampanyasına vatandaşlardan destek.

Şehir Hastanesi Kütüphane Projesi için başlatılan kitap toplama kampanyasına vatandaşlarda destek oldu.

Selahattin Öztürk ve Süheyla Öztürk, Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan’ı ziyaret ederek kütüphane projesi için getirmiş oldukları kitapları hediye etti.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Selahattin Öztürk ve Süheyla Öztürk’e anlamlı ziyaretleri ve hediye etmiş oldukları kitaplar için teşekkür etti.