Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ailesi, kızı Çağlayan Yavaş, son zamanlarda merak konusu oldu. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda Armağan Yavaş hakkında birçok soru yöneltiliyor. Peki, Armağan Yavaş kimdir? İşte detaylar:

ARMAĞAN YAVAŞ KİMDİR?

Çağlayan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kızı olarak tanınmaktadır. Çağlayan Yavaş 1987 yılında doğmuş olup, günümüzde 37 yaşındadır.

Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan Yavaş, Yeditepe Üniversitesi'nde Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri lisans eğitimini tamamladıktan sonra Teknolojileri Hizmet Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır.

6 yılı aşkın bir iş deneyimine sahiptir ve özellikle iş analizi ve test etme konularında uzmandır. Şu anda Workplace and People Experience Strategies alanında iş fırsatları aramaktadır ve bu alanda 5 yıldan fazla deneyime sahiptir.

Farklı projelerde çalışmış ve Agile ve Waterfall metodolojileriyle proje yaşam döngüsünü yönetmiştir. Ayrıca Certified ScrumMaster® (CSM®) sertifikasına sahiptir ve dijital dönüşüm konusunda uzmanlaşmıştır.

Müşterilerle çalışırken iyi iletişim becerilerine sahip olan Çağlayan Yavaş, işyeri kültürlerini geliştirmeye yönelik tutkulu bir yaklaşıma sahiptir.

Çağlayan Yavaş’ın yaşamını Londra’da sürdürdüğü bilinmektedir. Mesleğinin ise yazılım mühendisliği olduğu bilinenler arasındadır.