Çağlar Demirkapı, TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören "Su Savaşları" adlı program ile tanınmıştır. İzleyicilerin hem kendisine hem de program ortağı Hakan Girginer’e duyduğu hayranlık, gün geçtikçe artmaktadır. Demirkapı hakkında merak edilenler ise yaş, köken, eğitim ve aile durumu gibi konuları kapsamaktadır.

KİŞİSEL BİLGİLER VE EĞİTİM HAYATI

1968 doğumlu olan Çağlar Demirkapı, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına İzmir’de başlamış ve burada çocukluk ile gençlik yıllarını geçirmiştir. Saint Joseph Fransız Koleji'nden mezun olduktan sonra 9 Eylül Üniversitesi’nde yüksek öğrenim görmüştür. Ardından Amerika’nın Florida Atlantic Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmıştır. Su uzmanı olarak tanınan Demirkapı, su konusuna olan bağlılığını birçok kez vurgulamıştır.

EKRAN KARİYERİ VE BAŞARILARI

Çağlar Demirkapı, TRT Belgesel kanalında Hakan Girginer ile birlikte sunduğu "Su Savaşları" programı ile büyük beğeni toplamıştır. Bu program, dünya genelinde su sıkıntısı çeken insanlara umut olmayı başarmış ve 844 milyon kişinin suya erişim sorunu yaşadığını gündeme getirmiştir. Su kıtlığı yaşanan bölgelerde farkındalık yaratmış ve bu konunun çözümüne katkıda bulunmuştur. Program, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da büyük ilgi görmüş ve birçok ödül kazanmıştır.

2019 yılında "Su Savaşları" belgeseli, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından düzenlenen Geleneksel “Medya Oscarları Ödülleri”nde “En İyi Belgesel” ödülüne layık görülmüştür. Ödül töreninde ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim etmesi, programın başarısını pekiştirmiştir.

Çağlar Demirkapı, evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Ekran kariyerinde olduğu kadar, aile yaşantısında da başarıları ve katkılarıyla dikkat çekmektedir.

Çağlar Demirkapı'nın başarıları ve katkıları, su krizine karşı farkındalık yaratma çabasında önemli bir rol oynamaktadır.