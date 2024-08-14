ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan "Kör Nokta" dizisi için geri sayım başladı. 2024 – 2025 yayın döneminde büyük ses getirmesi beklenen dizinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Dizi severler, Kör Nokta hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Kör Nokta dizisinin konusu ne? Gece karakteri kimdir? Çağla Boz hakkında merak edilenler nelerdir? İşte ayrıntılar...

KÖR NOKTA DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Kör Nokta" dizisi, hayatları bir trafik kazası ile alt üst olan Gece ve Aslım adındaki iki genç kızın, aşk, ihanet ve entrika dolu hikayesini anlatıyor. Dizinin merkezinde, bu iki karakterin adalet arayışı ve karmaşık ilişkileri yer alacak.

KÖR NOKTA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Başrollerini İsmail Ege Şaşmaz, Aras Aydın ve Rabia Soytürk'ün paylaştığı "Kör Nokta", güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin yönetmenliğini Osman Sınav üstlenirken, senaryo ekibinde ise Funda Alp ve Didem Kaplan yer alıyor. Ayrıca kadroda, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı ve daha birçok başarılı isim bulunuyor.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR? GECE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

1999 doğumlu İstanbul'lu sosyal medya fenomeni, model ve oyuncu Çağla Boz, "Kör Nokta" dizisinde Gece karakterini canlandıracak. 2019 yılında New York Fashion Week'te podyuma çıkan Boz, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edindi. 2022 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Boz, "Aynasız Haluk" sinema filmi ve "Kendi Düşen Ağlamaz", "Limit", "Sınır" gibi dizilerdeki rolleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

KÖR NOKTA DİZİSİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLANACAK?

"Kör Nokta" dizisinin ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Ancak dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi. İzleyiciler, bu merakla beklenen dizi için gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.