Çağatay Özdemir, 1988 yılında Kayseri’de dünyaya geldi.

Eğitim Hayatı

Eğitim hayatına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde başlayan Özdemir, Kamu Yönetimi Bölümünde lisans ve aynı üniversitenin Ortadoğu odaklı yüksek lisans programında akademik eğitimini tamamladı.

Akademik yolculuğunu Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde sürdüren Özdemir, Uluslararası İlişkiler alanında doktora yaparak 2018 yılında mezun oldu.

Kariyer Hayatı

Çağatay Özdemir, 2015 ve 2018 yılları arasında SETA Vakfı’nda önce yönetici asistanı, sonra dış politika araştırmacısı olarak görev yaptı.

Doç. Dr. Çağatay Özdemir’in bürokrasiye adımı, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ile başladı.

2020 yılı Ocak ayında İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atanarak yükselişini sürdüren Özdemir, 9 Haziran 2023’te yeniden aynı göreve atandı.

2022’den bu yana ise İtalya merkezli Med-Or Leonardo Vakfı Uluslararası Kurul Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.