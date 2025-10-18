CHP İzmir İl Başkanlığı’nın 39. Olağan Kongresi geçtiğimiz gün yapıldı. Kongrede tek aday olarak il başkanlığına çıkan Çağatay Güç, 650 delegeden 510’unun oy kullandığı seçimde 473 geçerli oy alarak il başkanı seçildi.

Kürsüye çıkarak konuşma yapan Güç, bir anda yere yığıldı. Salondaki partililer korku dolu anlar yaşarken, olay sonrası Çağatay Güç’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çağatay Güç Bayılma Sebebini Açıkladı

Olayın ardından açıklama yapan Çağatay Güç, son iki gündür aşırı yorulduğunu, uykusuz kaldığını ve düzenli beslenemediği için fenalaştığını belirtti. Salondakilerden özür dileyen Güç, sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Çağatay Güç Kimdir?

1986 yılında Ankara’da dünyaya gelen Çağatay Güç, Trabzonlu bir inşaat mühendisi, iş insanı ve siyasetçidir. İlk ve ortaöğretimini farklı şehirlerde tamamlayan Güç, lise eğitimini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde bitirdi. Ardından Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Güç, 2010 yılında Aliağa Belediyesi’nde kontrol mühendisi olarak iş hayatına başladı. Fen İşleri ve İmar Şehircilik Müdürlüklerinde görev aldı, birçok altyapı ve yapı projesinde yer aldı. Ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası işyeri temsilciliği, değerleme komisyonu üyeliği ve iş güvenliği uzmanlığı yaptı.

2019 yılında kamu görevinden ayrılarak özel sektöre geçen Güç, ailesiyle birlikte eğitim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda yönetici olarak görev aldı. Güç Yapı İnşaat firmasıyla bölgesel konut ve villa projelerine imza attı.

Siyasete üniversite yıllarında CHP gençlik kollarında başlayan Güç, Aliağa’da CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulundu ve çeşitli seçim dönemlerinde aktif olarak saha çalışmalarına katıldı.

2013 yılında Ziraat Mühendisi Gözde Güç ile evlenen Çağatay Güç’ün Mira adında bir kızı bulunuyor. Ailesi uzun yıllardır eğitim sektöründe faaliyet gösteriyor.